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Студент Бауманки "вышел" с пары через дыру в потолке — видео

В университете заявили, что из-за выходки учащегося никто не пострадал.

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Видео © Соцсети

Студенты МГТУ имени Баумана опубликовали ролик, на котором их однокурсник "висит" в потолке аудитории. Они высказали версию, что молодой человек таким образом хотел попасть на занятия, куда из-за опоздания его не пускал преподаватель.

При этом в самом вузе Лайфу эту информацию опровергли, хотя инцидент подтвердили.

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По словам главы Минобрнауки, главной задачей сейчас является не допустить очагов инфекции в университетах и общежитиях.

Знаем, что никто не пострадал. Конечно, это отчасти утка. Что-то там с вентиляцией действительно случилось, сейчас разбираемся. Он лез не снаружи из вентиляции в аудиторию, а решил проверить, как выглядит вентиляция изнутри, из аудитории, — рассказала Лайфу начальник управления информационной и молодёжной политики МГТУ Марина Добринец.

Ранее Лайф сообщал о возможности появления в России студенческого капитала. Получить от государства учащиеся вузов смогут до 500 тысяч рублей.

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