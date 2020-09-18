Студент Бауманки "вышел" с пары через дыру в потолке — видео

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Студенты МГТУ имени Баумана опубликовали ролик, на котором их однокурсник "висит" в потолке аудитории. Они высказали версию, что молодой человек таким образом хотел попасть на занятия, куда из-за опоздания его не пускал преподаватель.

При этом в самом вузе Лайфу эту информацию опровергли, хотя инцидент подтвердили.

— Знаем, что никто не пострадал. Конечно, это отчасти утка. Что-то там с вентиляцией действительно случилось, сейчас разбираемся. Он лез не снаружи из вентиляции в аудиторию, а решил проверить, как выглядит вентиляция изнутри, из аудитории, — рассказала Лайфу начальник управления информационной и молодёжной политики МГТУ Марина Добринец.