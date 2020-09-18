В России может появиться студенческий капитал

Российские выпускники могут в скором времени начать получать дополнительные деньги от государства. Законопроект о выдаче студенческого капитала подготовил депутат Госдумы Федот Тумусов, сообщает РИА "Новости".
— При поступлении на имя каждого студента создаётся специальный банковский счёт, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, — сказано в тексте документа.
Кроме того, студенты — выпускники программ среднего специального образования получат по 250 тысяч рублей.
В Минобрнауки ответили на предложение делать скидки студентам за хорошую успеваемостьОтмечается, что текущее законодательство не запрещает это делать.
Право на дополнительные выплаты будет у студентов очной формы обучения, впервые поступивших в университет. При этом получить средства смогут обучающиеся как на бесплатной, так и на платной основе.
Использовать деньги ученик сможет лишь после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых — оплата проезда, первичная аренда жилья или открытие своего дела.
Студентам разъяснили правила ношения масок в вузахПо словам главы Минобрнауки, главной задачей сейчас является не допустить очагов инфекции в университетах и общежитиях.
Отмечается, что законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в кабмин, который и должен будет определить порядок и организацию выплат студентам.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что размер стипендий в российских вузах должен быть на уровне прожиточного минимума.