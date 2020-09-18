В России может появиться студенческий капитал

Российские выпускники могут в скором времени начать получать дополнительные деньги от государства. Законопроект о выдаче студенческого капитала подготовил депутат Госдумы Федот Тумусов, сообщает РИА "Новости".

— При поступлении на имя каждого студента создаётся специальный банковский счёт, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, — сказано в тексте документа.

Кроме того, студенты — выпускники программ среднего специального образования получат по 250 тысяч рублей.

Право на дополнительные выплаты будет у студентов очной формы обучения, впервые поступивших в университет. При этом получить средства смогут обучающиеся как на бесплатной, так и на платной основе.

Использовать деньги ученик сможет лишь после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых — оплата проезда, первичная аренда жилья или открытие своего дела.

Отмечается, что законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в кабмин, который и должен будет определить порядок и организацию выплат студентам.