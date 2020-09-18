Задержан мошенник, который представился бойцом UFC и развёл Эдгарда Запашного на 50 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали трёх мужчин, похитивших свыше 4,5 миллиона рублей с использованием мессенджеров. На уловки подозреваемых попалось более 30 человек, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что одной из жертв мошенников стал народный артист РФ. По данным ТАСС, речь идёт об Эдгарде Запашном, директоре Большого Московского цирка. Несколько месяцев назад он перечислил 50 тысяч рублей неизвестному, на аватарке которого стояла фотография его знакомого — российского бойца смешанных боевых искусств.

Местонахождение подозреваемых установили сотрудники Московского уголовного розыска. Мужчины находились в Петербурге и Владикавказе, там их и задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

— Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 подобных противоправных деяний. Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей, — заявила Волк.

Она отметила, что мошенники узнавали контакты известных людей из мира шоу-бизнеса, спортсменов, после чего создавали профили-двойники лиц из их ближайшего окружения. Затем они обращались к медийным персонам с просьбой дать денег в долг — запрашивали от 50 до 550 тысяч рублей.