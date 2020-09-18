Лайф выяснил, вручат ли награду в полмиллиона рублей за поимку рыбинского маньяка

Виталия Молчанова, который сознался в убийстве двух дочерей своей сожительницы в Рыбинске, удалось задержать благодаря усилиям оперативников, поэтому награда в полмиллиона рублей за информацию о его местонахождении не достанется никому. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет, стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Сегодня его задержали — он прятался в кустах недалеко от того места, где было совершено преступление.