Жительницы Сахалина вышли на балкон и рухнули с высоты третьего этажа — видео

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В городе Корсаково Сахалинской области обрушился балкон третьего этажа жилого дома. Как стало известно Лайфу, в этот момент на нём находилось две женщины. В соцсетях появились видео с места происшествия.
Инцидент произошёл на улице Советской. Упавшие с высоты остались живы, они госпитализированы с различными травмами в больницу Южно-Сахалинска. Одной из пострадавших — 63 года, второй — 42. В местной администрации считают, что ЧП произошло из-за ремонта — были демонтированы крепежи боковых стенок.
— Ещё на прошлых выходных там работали строители. То есть они занимались, видимо, облицовкой или расширением балкона, что-то они с ним делали. Судя по всему, как сказали свидетели, две женщины облокотились на перила и вот вместе с ним и упали. Дом не аварийный, нормальный, обычный дом 1962 года постройки, — заявили Лайфу в администрации Корсаковского городского округа.
В Москве строитель провалился в квартиру сквозь потолок. Приземлился на диван с девушкойОбрушение произошло во время строительных работ на чердаке и кровле старого дома.
Ранее Лайф публиковал видео из Самары, где произошло обрушение стены исторического здания.
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