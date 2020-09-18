Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор артисту, несмотря на то что тот отказался от его услуг. Об этом сообщает ТАСС. До этого юрист подавал лишь краткую жалобу с просьбой отменить вердикт суда.
— Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу, — сказал юрист, обосновав своё решение тем, что защищал Ефремова в ходе судебного процесса по делу о ДТП со смертельным исходом.
Пашаев заявил, что Ефремов взял на себя вину одного из своих друзейЮрист считает, что суд был необъективен по отношению к артисту.
Напомним, после сурового приговора Михаилу Ефремову в адрес его адвоката Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Федеральная палата адвокатов усмотрела в его действиях нарушение адвокатской этики, а Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Посетив Ефремова в СИЗО, Пашаев предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, после чего актёр нанял себе нового адвоката. Некоторые предположили, что Пашаев специально "утопил" своего подзащитного, поскольку в прошлом по вине другого пьяного водителя он потерял в ДТП семью.