Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор артисту, несмотря на то что тот отказался от его услуг. Об этом сообщает ТАСС. До этого юрист подавал лишь краткую жалобу с просьбой отменить вердикт суда.