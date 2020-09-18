Экс-глава "Вектора" назвал регионы, где началась вторая волна коронавируса

В некоторых регионах России на протяжении двух последних недель чётко прослеживается начало второй волны эпидемии коронавируса, считает доктор биологических наук и экс-глава центра "Вектор" Сергей Нетёсов. Рост числа заражённых, по его мнению, вызван началом занятий в вузах и школах, а также возвращением туристов с отдыха.

— Ситуация в разных регионах складывается по-разному, я смотрю статистику раз в два дня точно на официальных сайтах. И по ней видно, что в некоторых областях всё более-менее стабильно — как, например, в нашем Новосибирске. А вот в Краснодарском крае ситуация вообще суровая. Там вторую волну невооружённым глазом видно, — заявил вирусолог газете "Петербургский дневник".

По оценке Нетёсова, Крым находится в сходном положении. Там ухудшение ситуации связано с туристами, которые приезжают на отдых, расслабляются и перестают носить медицинские маски. Учёный также пояснил, что спрогнозировать силу второй волны сейчас не представляется возможным.