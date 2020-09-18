Психолог рассказал, почему гомогамные браки самые счастливые

85% счастливых семейных пар в России строят свои отношения на основе принципа гомогамии. Об этом рассказал психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников порталу News.ru.

Как объяснил эксперт, социологический термин "гомогамия" подразумевает заключение брака между людьми, которые похожи и находятся в одной социальной группе. Отмечается, что это лишь один из факторов, на который при выборе пары обращает внимание человек.

— Большой плюс гомогамности заключается в том, что людям, которые выросли с одинаковыми ценностями и видением мира, будет проще найти общий язык. А если у одного партнёра главой семьи был отец, а у другого — мать, есть вероятность, что каждый из них будет "тянуть" в отношения свою модель брака и назреет конфликт, — рассказал психолог.

По словам Денисова-Мельникова, вероятность того, что парой станут люди одного и того же возраста, религии и социальной группы, составляет примерно 80%. А вот после 30 лет этот процент немного снижается, так как люди начинают ориентироваться на другие критерии при выборе партнёра.

Как отметил психолог, найти гомогамного партнёра довольно легко. По его словам, люди с одним социальным статусом и схожими интересами часто могут встретиться в одних и тех же образовательных учреждениях, центрах культуры или даже на работе. Однако, добавляет эксперт, из-за влияния новых приложений для знакомств в Интернете и возможности найти партнёра за рубежом таких пар становится всё меньше.