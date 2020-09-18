Дудь поехал в Польшу ради интервью с создателем главного канала белорусской оппозиции. Тот предложил "нейтрализовать" Лукашенко

Российский журналист Юрий Дудь взял большое интервью у создателя Telegram-канала NEXTA Live Степана Путило. Специально для этого он съездил в Варшаву. Видео опубликовано на YouTube-канале блогера.

Аудитория проекта белоруса, который называют главным каналом оппозиции республики, составляет свыше двух миллионов пользователей. На канал стали активно подписываться на фоне протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов.

Путило рассказал, что у его проекта два источника финансирования: пожертвования читателей и реклама. По словам Степана, в единственный раз, когда администрация предложила аудитории поддержать проект, была собрана сумма в 47 тысяч долларов. Часть этих денег была направлена на поддержку задержанных в Белоруссии. Путило также ответил на вопрос Дудя о том, как бы он действовал, встретившись один на один с Александром Лукашенко.

— Я сделаю всё возможное, чтобы удержать Лукашенко вот в этой комнате, где мы встретились, и передать его или в руки правосудия, или в крайнем случае как-то нейтрализовать. Потому что это враг белорусского народа номер один, — сказал создатель канала.

В Белоруссии на Степана Путило завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он также объявлен в розыск в России. Сам же Степан сейчас живёт в Польше, с которой накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл границу.