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Мусор до потолка. В Петербурге пожилых супругов вторые сутки ищут в забитой хламом квартире — видео

65-летняя женщина и 70-летний мужчина некоторое время назад перестали выходить на связь с дочерью.

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и МЧС вторые сутки не могут найти пожилых супругов в их собственной квартире. Дверь в жилплощадь пришлось вскрыть, когда соседи стали жаловаться на неприятный запах и червей. Увиденное внутри шокировало представителей экстренных служб — квартира оказалась завалена мусором от пола до потолка.

Забраться внутрь было просто невозможно, поэтому хлам стали выгребать лопатами. Позже к непростому делу привлекли специалистов — организацию для утилизации мусора. В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области уточнили в беседе с Лайфом, что работы продолжаются вторые сутки в доме 33 по улице Пражской.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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В квартире проживает пожилая пара:​ 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.​ Полицейские установили их дочь, опросили и приняли от неё заявление о розыске​ родителей, которые некоторое время не выходили на связь. После этого в рамках полученного заявления совместно со специалистами МЧС квартира пенсионеров​ была вскрыта, — рассказали в управлении.

В Нижнем Новгороде мужчина по ошибке выкинул в мусор пакет с деньгами

Отмечается, что семья откладывала их на покупку машины.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина около года жил с телом умершей матери. Соседи заметили исчезновение 85-летней женщины и обратили внимание на неприятный запах из квартиры.

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