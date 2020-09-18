Мусор до потолка. В Петербурге пожилых супругов вторые сутки ищут в забитой хламом квартире — видео

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и МЧС вторые сутки не могут найти пожилых супругов в их собственной квартире. Дверь в жилплощадь пришлось вскрыть, когда соседи стали жаловаться на неприятный запах и червей. Увиденное внутри шокировало представителей экстренных служб — квартира оказалась завалена мусором от пола до потолка.

Забраться внутрь было просто невозможно, поэтому хлам стали выгребать лопатами. Позже к непростому делу привлекли специалистов — организацию для утилизации мусора. В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области уточнили в беседе с Лайфом, что работы продолжаются вторые сутки в доме 33 по улице Пражской.

— В квартире проживает пожилая пара:​ 65-летняя женщина и 70-летний мужчина.​ Полицейские установили их дочь, опросили и приняли от неё заявление о розыске​ родителей, которые некоторое время не выходили на связь. После этого в рамках полученного заявления совместно со специалистами МЧС квартира пенсионеров​ была вскрыта, — рассказали в управлении.