"Важно, чтобы мы смогли защитить наших детей". Кузнецова предложила запретить освобождать педофилов по УДО

В России необходимо ускорить принятие законопроекта о профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. Он позволит защитить детей и не допустить повторения трагедии, которая произошла в Рыбинске, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Омбудсмен подчеркнула — общественники неоднократно говорили о необходимости принятия срочных мер, в том числе ужесточения наказаний для людей, судимых за совершение преступлений над детьми. Она считает, что для педофилов должны быть исключены возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания.
— Мы участвовали в его разработке, часть предложений, которые я сейчас озвучила, входит в него, поэтому очень важно ускорить принятие этого документа. Государственная дума вышла с каникул, очень важно, чтобы эта тема не сошла на нет и мы смогли защитить наших детей, — отметила Кузнецова.
Обмудсмен добавила, что создание реестра педофилов — процесс трудоёмкий, но важный. Опыт формирования подобных банков данных в стране имеется. Реестр поможет обезопасить детей, позволит контролировать перемещения человека после отбывания наказания.
— Здесь, я уверена, должно быть комплексное расследование. Не только в отношении этого конкретного преступника, который этот ужас совершил, но и в отношении тех возможных причин, по которым он оказался рядом с детьми, — прокомментировала уполномоченный убийство двух детей в Рыбинске бывшим заключённым.
"Гибнут дети!" Кузнецова призвала создать реестр педофилов после трагедии в РыбинскеПодозреваемый в расправе над дочерьми был судим за убийство малолетнего и изнасилование.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Ярославской области стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.
Кругом — высокая трава и деревья. Лайф публикует видео с места, где прятался рыбинский маньякЗадержанный Молчанов уже признался в убийстве детей сожительницы.
Мужчину задержали сегодня в том же микрорайоне Рыбинска, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера.
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