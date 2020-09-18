"Важно, чтобы мы смогли защитить наших детей". Кузнецова предложила запретить освобождать педофилов по УДО

Омбудсмен рассказала о реестре лиц, совершивших преступления в отношении детей, который может появиться в России.

В России необходимо ускорить принятие законопроекта о профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. Он позволит защитить детей и не допустить повторения трагедии, которая произошла в Рыбинске, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула — общественники неоднократно говорили о необходимости принятия срочных мер, в том числе ужесточении наказаний для людей, судимых за совершение преступлений над детьми. Она считает, что для педофилов должны быть исключены возможность условно-досрочного освобождения и иные "льготные" формы отбывания наказания.

— Мы участвовали в его разработке, часть предложений, которые я сейчас озвучила, входит в него, поэтому очень важно ускорить принятие этого документа. Государственная дума вышла с каникул, очень важно, чтобы эта тема не сошла на нет и мы смогли защитить наших детей, — отметила Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что создание реестра педофилов — процесс трудоёмкий, но важный. Опыт формирования подобных банков данных в стране имеется. Реестр поможет обезопасить детей, позволит контролировать перемещения человека после отбывания наказания.

— Здесь, я уверена, должно быть комплексное расследование. Не только в отношении этого конкретного преступника, который этот ужас совершил, но и в отношении тех возможных причин, по которым он оказался рядом с детьми, — прокомментировала уполномоченный убийство двух детей в Рыбинске бывшим заключённым.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Ярославской области стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.