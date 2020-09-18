Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Прогноз по ключевой ставке ЦБ. Что будет с кредитами и вкладами россиян Банк России 18 сентября проведёт заседание, на котором вновь обсудят ключевую ставку. Лайф поговорил с экономическими экспертами и узнал, какие у них прогнозы по решению регулятора и как это может отразиться на вкладах и кредитах.