Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Центробанк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо оставил неизменным размер ключевой ставки — 4,25% годовых. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего её снижения на ближайших совещаниях.
— Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, — сообщила пресс-служба ЦБ.
Регулятор станет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Решение также будет приниматься на основе анализа рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,7−4,2% в 2020 году, 3,5−4% — в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Прогноз по ключевой ставке ЦБ. Что будет с кредитами и вкладами россиянБанк России 18 сентября проведёт заседание, на котором вновь обсудят ключевую ставку. Лайф поговорил с экономическими экспертами и узнал, какие у них прогнозы по решению регулятора и как это может отразиться на вкладах и кредитах.
В конце июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых, обновив её исторический минимум.
Лента новостей
Экс-глава "Вектора" назвал регионы, где началась вторая волна коронавируса
сегодня в 11:32
Мусор до потолка. В Петербурге пожилых супругов вторые сутки ищут в забитой хламом квартире — видео
сегодня в 11:02
"Важно, чтобы мы смогли защитить наших детей". Кузнецова предложила запретить освобождать педофилов по УДО — видео
сегодня в 10:58