Прогноз по ключевой ставке ЦБ. Что будет с кредитами и вкладами россиян

Центробанк снова проведёт заседание по рассмотрению уровня ключевой ставки 18 сентября. По словам зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина, регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, а также сроки и необходимость использования потенциала для смягчения.

Зампред указал на то, что решение ЦБ будет зависеть от поступающей информации о развитии ситуации с экономикой и инфляцией в России и мире. На форуме "Казначейство-2020" Заботкин отметил, что динамика роста российской экономики сейчас превышает июльский прогноз.

— Данные за июль-август также показывают, что динамика роста в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но, учитывая то, что действительно действует много факторов как со стороны спроса (очень большой фактор, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства), так и со стороны предложения, пока, наверное, говорить рано о том, как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону, — сказал зампред ЦБ.

Отметим, сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме и составляет 4,25% годовых. В последний раз Банк России снижал этот показатель в июле и не заявлял о завершении цикла снижения ставки. При этом Заботкин не исключает снижения ключевой ставки ниже 4%, если это будет необходимо для возвращения инфляции к таргету. Ранее и глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила,что регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики и намерен оценивать целесообразность снижения ключевой ставки.

Прогнозы аналитиков

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что в этот раз регулятор оставит ключевую процентную ставку без изменения. На решение Банка России может повлиять не только ускорение инфляции, но и курс валюты. Например, доллар за лето подорожал примерно на 7%. Кроме того, риск дальнейшего падения рубля всё ещё сохраняется, если геополитические риски снова усилятся и западные страны опять заговорят о санкциях.

К мнению о том, что ЦБ не будет снижать дальше ставку, склоняется управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

— Основные причины не снижать ставку — движение курса рубля на фоне роста санкционных рисков и событий в Белоруссии. Обычно после девальвации начинается рост цен на товары внутри страны, так что ЦБ, скорее всего, предпочтёт взять паузу и понаблюдать за курсом рубля и ценами, — объясняет эксперт.

Изменения по вкладам и кредитам

Андрей Русецкий допустил, что в случае снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до конца года ставки по банковским вкладам могут снизиться ещё на 0,2–0,3 процентных пункта, что усилит переток вкладчиков на фондовый рынок, где есть намного более доходные инструменты даже при консервативной стратегии.

Что касается ставок по кредитам, то существенного изменения до конца года ожидать не стоит. Для банковской системы в целом характерно привлекать короткие деньги от населения и выдавать их в виде кредитов, по которым срок может быть длительным (компаниям — под проекты, населению — в виде ипотеки). Таким образом, по словам эксперта, банки зарабатывают на разной стоимости денег, которая возникает из-за разных временных горизонтов (длинные деньги всегда стоят дороже). Ставки по вкладам падают значительно быстрее, чем ставки по кредитам, в силу их разной срочности.

Эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский заявил, что не стоит ожидать резкого снижения ставки по ипотеке, которая и так находится на исторических минимумах. Кроме того, кредитная политика банков была серьёзно пересмотрена в сторону ужесточения условий выдачи кредитов. Половина заявок по ипотеке получает отказы. При этом сама ипотечная ставка очень медленно, но опускается из-за конкуренции среди банков за оставшихся клиентов с приличной кредитной историей.

Эксперт добавил, что ЦБ нецелесообразно снижать дальше ставку ещё на 0,25%, поскольку это ударит по доходности облигаций федерального займа, которые и так серьёзно просели, а это отражается непосредственно на бюджете. За третий квартал нынешнего года недобор по займам составит не менее 25%, это прямое следствие снижения ключевой ставки.