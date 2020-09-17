Афера с видами на Москву. Чиновника из Выборга подозревают в хищении 700 млн, на которые он хотел купить должность в столице

Уголовное дело возбудили 12 сентября 2020-го, его ведет следственный отдел по городу Выборг СУ Следственного комитета РФ. Болучевского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ). В управлении отказались сообщить детали дела.
По версии следствия, по поручению Болучевского его подчиненные перевели более 700 миллионов рублей на подконтрольные ему фирмы. Эта сумма соизмерима с годовым бюджетом города Выборга — 712 миллионов рублей в 2020 году. Деньги предназначались на капитальный ремонт зданий в городе Выборг, который выполнен не был, указывает прокуратура Ленобласти. Без ремонта остались несколько зданий, в том числе то, в котором располагается «Центр социальной защиты населения».
Деньги переводили на счета фирм, зарегистрированных в Выборге. Сегодня часть из них уже закрыты. Например, ООО «Градостроитель» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей ликвидируется, у ООО «Гранд Стоун» налоговики заблокировали счета. Юридически эти фирмы никак не связаны с Болучевским.
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В администрации Выборгского района заявили Лайфу, что они сами обнаружили хищения и вычислили Болучевского, затем собранную информацию передали силовикам — в Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратуру. После этого чиновника задержали и уволили с занимаемой должности. В квартире у госслужащего провели обыск, в ходе которого обнаружили 13 миллионов рублей. Сейчас следствие пытается установить сообщников Болучевского, которые тоже могли участвовать в хищении денег.
Кадр из видео YouTube/Пресс-служба МО "Выборгский район" Ленинградской области
Как чиновнику удалось похитить в небольшом городе такую огромную сумму, непонятно. Однако надо отметить, что Выборг — старинный город с богатым архитектурным наследием, на реставрацию которого из федерального бюджета выделяются огромные деньги — более 4 миллиардов рублей с начала 2016 года.
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— Сегодня система назначений и выдвижений на государственные посты работает совершенно по другому, нежели это было в 90-х и нулевых, когда человек мог появиться на должности, как черт из табакерки. Сейчас на должность средней руки теоретически, конечно, могут пролоббировать своего человека. Но чтобы за деньги продавали пост, сейчас это, наверно, скорее исключение из правил. Люди сегодня командами приходят. История показывает, что для многих эта служба остается привлекательной. Задержанный Александр Болучевский, он ведь не просто хотел переехать в Москву, а надеялся сесть на потоки и зарабатывать. Человек собирался прийти в чужую команду, думая, что в Москве у него будут такие же возможности пилить, как и в Выборге. Я думаю, он не лукавит, что думал купить пост в мэрии Москвы, это скорее говорит о том, что человек недалекий. Заблудился, — заключил собеседник.
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