Афера с видами на Москву. Чиновника из Выборга подозревают в хищении 700 млн, на которые он хотел купить должность в столице

Уголовное дело возбудили 12 сентября 2020-го, его ведет следственный отдел по городу Выборг СУ Следственного комитета РФ. Болучевского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ). В управлении отказались сообщить детали дела.

По версии следствия, по поручению Болучевского его подчиненные перевели более 700 миллионов рублей на подконтрольные ему фирмы. Эта сумма соизмерима с годовым бюджетом города Выборга — 712 миллионов рублей в 2020 году. Деньги предназначались на капитальный ремонт зданий в городе Выборг, который выполнен не был, указывает прокуратура Ленобласти. Без ремонта остались несколько зданий, в том числе то, в котором располагается «Центр социальной защиты населения».

Деньги переводили на счета фирм, зарегистрированных в Выборге. Сегодня часть из них уже закрыты. Например, ООО «Градостроитель» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей ликвидируется, у ООО «Гранд Стоун» налоговики заблокировали счета. Юридически эти фирмы никак не связаны с Болучевским.

В администрации Выборгского района заявили Лайфу, что они сами обнаружили хищения и вычислили Болучевского, затем собранную информацию передали силовикам — в Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратуру. После этого чиновника задержали и уволили с занимаемой должности. В квартире у госслужащего провели обыск, в ходе которого обнаружили 13 миллионов рублей. Сейчас следствие пытается установить сообщников Болучевского, которые тоже могли участвовать в хищении денег.

Как чиновнику удалось похитить в небольшом городе такую огромную сумму, непонятно. Однако надо отметить, что Выборг — старинный город с богатым архитектурным наследием, на реставрацию которого из федерального бюджета выделяются огромные деньги — более 4 миллиардов рублей с начала 2016 года.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов говорит, что покупка высоких должностей в России как системное явление — это пережиток 90-х и нулевых. Хотя до сих пор находятся те, кто пытается таким способом оказаться во власти.