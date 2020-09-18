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Стало известно, когда в России могут возобновить продажу туров с кешбэком

За первый этап реализации программы россияне купили поездок на 1,4 миллиарда рублей.

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Фото © Pixabay

Второй этап продаж туров по России, предусматривающих возврат части денежных средств на карту платёжной системы "МИР", может стартовать в октябре. Продлится специальное предложение полтора месяца, сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее, — приводит слова руководителя Ростуризма ТАСС.

По словам Догузовой, сроки будут зависеть в том числе от того, как быстро будут внесены изменения в действующие правила предоставления субсидии.

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Всего программой по возврату потраченных средств воспользовалось около 50 тысяч человек.

Напомним, первый этап программы компенсации прошёл в стране в конце августа. Сообщалось, что такой возможностью воспользовались более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

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