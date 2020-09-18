Стало известно, когда в России могут возобновить продажу туров с кешбэком

Второй этап продаж туров по России, предусматривающих возврат части денежных средств на карту платёжной системы "МИР", может стартовать в октябре. Продлится специальное предложение полтора месяца, сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

— Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее, — приводит слова руководителя Ростуризма ТАСС.

По словам Догузовой, сроки будут зависеть в том числе от того, как быстро будут внесены изменения в действующие правила предоставления субсидии.