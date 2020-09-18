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Матч РПЛ между "Ротором" и "Ростовом" отменён из-за вспышки коронавируса

У "Ротора" выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

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Фото © twitter.com / RotorOfficial

Как сообщает оперштаб Российской премьер-лиги, матч 8-го тура между "Ростовом" и "Ротором" не состоится.

— "Ротор" уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба, — говорится в заявлении.

Ранее "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром" (0:3), потому что в волгоградской команде произошла вспышка коронавируса. Несмотря на то что заболевшие были сразу изолированы, перед игрой с "Ростовом" появились новые случаи.

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