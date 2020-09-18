Матч РПЛ между "Ротором" и "Ростовом" отменён из-за вспышки коронавируса

Как сообщает оперштаб Российской премьер-лиги, матч 8-го тура между "Ростовом" и "Ротором" не состоится.

Ранее "Ротору" присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром" (0:3), потому что в волгоградской команде произошла вспышка коронавируса. Несмотря на то что заболевшие были сразу изолированы, перед игрой с "Ростовом" появились новые случаи.