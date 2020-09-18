Шесть российских хоккеистов сыграют в финале Кубка Стэнли

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Стэнли. В шестом матче полуфинальной серии (4–2) "молнии" в овертайме со счётом 2:1 вырвали победу у "Нью-Йорк Айлендерс" и обеспечили себе участие в финале.

В начале встречи соперники обменялись точными попаданиями, которые так и остались единственными в основное время игры: на шайбу защитника ньюйоркцев Девона Тейвза "Тампа" ответила голом своего игрока обороны Виктора Хедмана. Ассистировал шведскому легионеру в этом взятии ворот нападающий Никита Кучеров. Для россиянина это двадцатая результативная передача в нынешнем плей-офф, что делает Никиту лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли по системе "гол плюс пас" (6+20).

Victor Hedman ties it up with his ninth of the playoffs!#GoBolts pic.twitter.com/Nbbvsovwoh — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 18, 2020

Исход этого матча и серии в целом на 14-й минуте овертайма решил форвард "молний" Энтони Чирелли, в ближнем бою переигравший голкипера Семёна Варламова.

ANTHONY CIRELLI IN OVERTIME! TAMPA IS MOVING ON TO THE STANLEY CUP!



(waited to upload the full call and initial celebration!)#GoBolts pic.twitter.com/0bWxstIf2C — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 18, 2020

Таким образом, в финале Кубка Стэнли — 2020 сыграют "Даллас Старз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг", а на площадке болельщики увидят шесть русских парней: Александра Радулова, Дениса Гурьянова, Антона Худобина ("Даллас"); Никиту Кучерова, Михаила Сергачёва, Андрея Василевского ("Тампа"). Трое из них впоследствии станут обладателями данного трофея.

И для "Тампы", и для "Далласа" этот финал будет третьим в истории клубов. Финальная серия продлится до четырёх побед одной из команд. Первая игра состоится 20 сентября.

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