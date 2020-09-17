Дубль Ткачёва принёс СКА победу над "Спартаком"

— Мы сегодня, в принципе, хорошо играли в атаке. Единственное, не повезло нам забить свои голы. А так уже во втором периоде мы должны были вести в счёте. Аскаров хорошо отстоял, но это больше наша проблема. Нам надо было сыграть хладнокровнее и мастеровитее. Моменты у нас были, но не забили, — сказал Знарок после матча журналистам.