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Дубль Ткачёва принёс СКА победу над "Спартаком"

Обе шайбы форвард забросил в первом периоде.

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Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" на домашнем льду со счётом 0:2 уступил петербургскому СКА. Дублем в составе армейцев в первом периоде отметился нападающий Владимир Ткачёв.

На восьмой минуте встречи Ткачёв броском в касание реализовал большинство.

А за четыре минуты до первого перерыва здорово сыграл на пятаке спартаковских ворот.

Попытки спартаковцев распечатать ворота голкипера СКА Ярослава Аскарова результата не принесли. Хотя моменты подопечные Олега Знарка имели неплохие. Чего только стоит нереализованный буллит в исполнении Сергея Широкова.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Олег Знарок положительно оценил игру своих хоккеистов в атаке.

Мы сегодня, в принципе, хорошо играли в атаке. Единственное, не повезло нам забить свои голы. А так уже во втором периоде мы должны были вести в счёте. Аскаров хорошо отстоял, но это больше наша проблема. Нам надо было сыграть хладнокровнее и мастеровитее. Моменты у нас были, но не забили, — сказал Знарок после матча журналистам.

"Спартак" терпит третье поражение в последних трёх играх регулярного чемпионата. Следующий матч красно-белые проведут 20 сентября против столичного "Динамо". СКА в тот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Спартак" — СКА — 0:2 (0:2; 0:0; 0:0)
  • "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)
  • "Куньлунь РС" — "Автомобилист" — 2:5 (1:2; 1:1; 0:2)
  • "Торпедо" — "Северсталь" — 3:4 ОТ (1:2; 0:0; 2:1; 0:1)
  • "Витязь" — "Трактор" — 1:3 (1:1; 0:0; 0:2)

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