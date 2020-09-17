Дубль Ткачёва принёс СКА победу над "Спартаком"

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" на домашнем льду со счётом 0:2 уступил петербургскому СКА. Дублем в составе армейцев в первом периоде отметился нападающий Владимир Ткачёв.
На восьмой минуте встречи Ткачёв броском в касание реализовал большинство.
Хорошее большинство – реализованное большинство! pic.twitter.com/mvFZlUfnqz— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 17, 2020
А за четыре минуты до первого перерыва здорово сыграл на пятаке спартаковских ворот.
Разобрались как надо 👍— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 17, 2020
У Ткачева – дубль, у Марченко – первый балл в сезоне! pic.twitter.com/2Wiow7Shn9
Попытки спартаковцев распечатать ворота голкипера СКА Ярослава Аскарова результата не принесли. Хотя моменты подопечные Олега Знарка имели неплохие. Чего только стоит нереализованный буллит в исполнении Сергея Широкова.
А-СКА-ров! pic.twitter.com/L81wSPhWlu— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 17, 2020
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Олег Знарок положительно оценил игру своих хоккеистов в атаке.
— Мы сегодня, в принципе, хорошо играли в атаке. Единственное, не повезло нам забить свои голы. А так уже во втором периоде мы должны были вести в счёте. Аскаров хорошо отстоял, но это больше наша проблема. Нам надо было сыграть хладнокровнее и мастеровитее. Моменты у нас были, но не забили, — сказал Знарок после матча журналистам.
"Спартак" терпит третье поражение в последних трёх играх регулярного чемпионата. Следующий матч красно-белые проведут 20 сентября против столичного "Динамо". СКА в тот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".
Регулярный чемпионат КХЛ
- "Спартак" — СКА — 0:2 (0:2; 0:0; 0:0)
- "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)
- "Куньлунь РС" — "Автомобилист" — 2:5 (1:2; 1:1; 0:2)
- "Торпедо" — "Северсталь" — 3:4 ОТ (1:2; 0:0; 2:1; 0:1)
- "Витязь" — "Трактор" — 1:3 (1:1; 0:0; 0:2)