"Просто у них интереснее". Западная Украина подсела на российские сериалы про оперативников, шоу Малахова и Соловьёва

На западе Украины начали массово переключаться на российские телеканалы. Люди устанавливают спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещённые в стране телепрограммы из России, сообщает "Страна.ua". Как отмечают украинские зрители, чаще всего они смотрят программы Андрея Малахова и Владимира Соловьёва, а также фильмы, сериалы и концерты.
Как показал опрос издания, чаще всего переходить на российское телевещание начали жители глубинки: в карпатских сёлах, в Ровенской области и в Закарпатье, где раньше было только аналоговое ТВ. Всего в стране спутниковое телевидение есть почти в 4,5 миллиона домов. То есть у миллионов украинцев есть доступ к российским телеканалам, отмечает издание.
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Главной причиной интереса граждан к вещанию из России называют постепенный отказ Украины от аналогового ТВ. После его исчезновения без украинского эфира могут остаться 15–20% территории страны, и в основном это сёла. Единственным выходом из ситуации для украинцев могут стать спутниковые тарелки.
— Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоубизе. Сыну 14 лет, он телек не смотрит, но в Интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов, — рассказал один из жителей Черновицкой области Николай Кравцив.
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Сейчас четыре ведущие медиагруппы Украины — StarLightMedia, "1 + 1 медиа", "Медиа группа Украина" и "Интер медиа групп" — закодировали на спутнике сигналы своих телеканалов. Несмотря на это, популярность спутникового телевидения только увеличилась.
— Мы подключили нужные украинские телеканалы. Но, честно говоря, дальше смотрим спутник, просто российские передачи и кино интереснее. У нас как-то всё уныло, — цитирует издание жителя Коломыи Ивана.
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