Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно важных

Противовирусный препарат "Фавипиравир" для лечения больных коронавирусной инфекцией в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
— "Фавипиравир" будет включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы, — уточнил помощник главы Минздрава.
Озвучена цена российского препарата от коронавируса "Арепливир". Придётся раскошелитьсяЛекарство может появиться в аптеках уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией CoViD-19. Эти препараты было разрешено применять только для лечения больных коронавирусом в стационарах.