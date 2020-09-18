Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно важных

Противовирусный препарат "Фавипиравир" для лечения больных коронавирусной инфекцией в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— "Фавипиравир" будет включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы, — уточнил помощник главы Минздрава.