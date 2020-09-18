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Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно важных

После этого на лекарство будут зарегистрированы предельные цены.

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Фото © Pixabay

Противовирусный препарат "Фавипиравир" для лечения больных коронавирусной инфекцией в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Фавипиравир" будет включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы, — уточнил помощник главы Минздрава.

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Лекарство может появиться в аптеках уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией CoViD-19. Эти препараты было разрешено применять только для лечения больных коронавирусом в стационарах.

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