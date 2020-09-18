Хоккеисты "Локомотива" из-за вспышки коронавируса эвакуированы из Сочи в Ярославль

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объяснила отмену матча регулярного чемпионата между "Сочи" и ярославским "Локомотивом", который должен был состояться 17 сентября на территории "леопардов".

— По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у 11 хоккеистов и одного сотрудника "Локомотива" появились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, а по прилёте прошла тестирование. Первые результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики.

В связи с этим матч чемпионата КХЛ "Сочи" — "Локомотив" перенесён на более поздний срок. Также перенесён и матч с минским "Динамо", который должен был состояться 19 сентября, поскольку недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы.

В воскресенье, 20 сентября, все игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба пройдут углублённое тестирование. Хоккейный клуб "Локомотив" и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч "Куньлунь" — "Локомотив" 21 сентября состоялся, — сообщает пресс-служба КХЛ.