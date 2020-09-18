"Это просто позорище!" Самые кошмарные поражения российских команд в еврокубках

Радость по поводу выхода команды в еврокубки для болельщиков московского "Динамо" была недолгой. В первом же своём матче бело-голубые проиграли "Локомотиву" из Тбилиси. Описать всю еврокубковую кампанию москвичей можно известным мемом.

Проиграли — в данном случае даже не самое подходящее слово. Потому что "Динамо" вылетело от абсолютно худшей по рейтингу УЕФА команды Лиги Европы. Болельщики, журналисты, эксперты сошлись во мнении, что это настоящий позор.

Это просто позорище! Другого слова я не могу подобрать. Я так расстроился сегодня, у меня сердце болело, обидно до слёз! Проиграли любительской команде, где одни старики собраны. Что это вообще такое? Это была последняя капля. Я хожу на "Динамо", сейчас, наверное, брошу. Мне просто стыдно откровенно, что я болею за нынешнюю команду. Я в шоке. 60 лет болею за "Динамо" — такого позора не видел никогда в жизни Лев Лещенко Народный артист, давний фанат "Динамо"

Увольнять за такое надо сразу. Всё. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так? Илья Геркус Экс-гендиректор "Локомотива"

И ругаться поздно, хотя хочется. Надо раньше было умных людей слушать. А теперь к вам — Ордец из Пизы, как в старом анекдоте. Не перепутайте Василий Уткин Журналист, блогер

Но, чтобы оценить тяжесть поражения от шестой команды чемпионата Грузии, нужно вспомнить другие позорные страницы российских клубов в еврокубковой истории. И речь даже не про "Ливерпуль" — "Спартак" — 7:0. Это всё-таки неудача в игре с топ-клубом. Но частенько нас наказывали команды намного ниже классом.

ЦСКА против македонского "Вардара"

В августе 2003 года ЦСКА был без пяти минут чемпионом России и мощнейшим клубом нашего чемпионата. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов армейцам попался скромный македонский "Вардар", который москвичи обыграть не сумели. Дома случилось обидное поражения со счётом 1:2, однако болельщики продолжали верить в успех, потому что ЦСКА играл мощно, но команде не хватало везения. Однако в ответной встрече македонцы поставили автобус и не позволили сопернику забить больше одного мяча — 1:1. ЦСКА получил жёсткую пощёчину от клуба из третей сотни рейтинга УЕФА...

"Спартак" против словацкого "Кошице"

В девяностые "Спартак" был тотальным гегемоном российского футбола, а вот в еврокубках выступал с переменным успехом. Но, как правило, попадал хотя бы в групповой этап Лиги чемпионов. Но не в 1997 году. Тогда красно-белые наткнулись на словацкого выскочку — клуб "Кошице" впервые в истории стал чемпионом своей страны. Дома аутсайдеры добились победы на "Спартаком" со счётом 2:1, а на выезде отстояли нулевую ничью. С тех пор название словацкого клуба в спартаковских кругах лишний раз произносить не принято.

ЦСКА против норвежского "Молде"

Ещё одно страшное слово для российских футбольных фанатов — "Молде". В 2018 году "Зенит" не без проблем расправился с этим норвежским клубом, а вот ЦСКА почти 20 годами ранее сделать этого не смог. В 1999 году армейцы дома добились комфортной победы над "Молде" со счётом 2:0 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Однако в Норвегии их ждал настоящий ад. Причём первый тайм ответного матча закончился вничью, а вот во втором скромный клуб отправил в ворота ЦСКА четыре безответных гола.

"Локомотив" против бельгийского "Зюльте Варегем"

Свой "Кошице" (или "Мольде") в 2006 году появился и у московского "Локомотива". В чемпионате страны железнодорожники имели 15-матчевую беспроигрышную серию, но вот на международной арене умудрились получить от почтальонов из Бельгии. За "Зюльте Варегем" действительно играли любители, которые ещё годом ранее болтались во второй по силе лиге страны. Однако на то, чтобы не пустить "Локомотив" в групповой этап Кубка УЕФА, им сил хватило. Красно-зелёные выиграли первый матч со счётом 2:1, но в ответном уступили 0:2, вылетев из еврокубков.