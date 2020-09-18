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Российский фигурист упал во время поддержки и ударился головой об лёд

У спортсмена диагностировали сотрясение мозга.

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Фигурист Максим Серов, выступающий в танцах на льду с Анастасией Фёдоровой, упал с поддержки во время ритм-танца на этапе Кубка России в Сызрани. Падение оказалось настолько жёстким, что первые секунды он лежал на льду и не мог подняться.

Ситуацию прокомментировала Елена Родина:

Я смотрела этот ужас в прямом эфире Первого канала, я просто была в шоке от того, что к спортсмену не подбежала бригада скорой помощи с носилками! Его заставила встать выскочившая на лёд тренер Анжелика Крылова и ещё какие-то люди. Медиков рядом не было. Это просто преступная халатность! Ведь даже малые дети из школьной программы знают, что трогать упавшего на спину категорически нельзя! Только жёсткие носилки с фиксацией, только бригада скорой помощи! Надеюсь, с парнем всё будет в порядке, но то, что все присутствующие на арене проявили такую безалаберность, нарушив все нормы и правила, это недопустимо! Федерация фигурного катания должна оценить эту ситуацию должным образом, — отметила Елена Родина.

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