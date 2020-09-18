"Матч ТВ" пошутил над вылетом "Динамо" из Лиги Европы. Фанаты других клубов жёстко наехали на телеканал

Вылет московского "Динамо" из Лиги Европы после проигрыша самой худшей команде по рейтингу просто взорвал социальные сети. Спортивный телеканал "Матч ТВ" не обошёл эту тему стороной и пошутил над динамовцами, опубликовав отрывок из мультфильма про Винни Пуха.

Но шутка "Матч ТВ" не понравилась фанатам не только "Динамо", но и других команд. Они раскритиковали неудачную шутку, обвинив канал в отсутствии этики, завалив пост комментариями. Кстати, эта запись телеканала в "Твиттере" стала самой обсуждаемой, судя по количеству комментариев, за последнее время.

"Вылетел российский клуб из еврокубков, чемпионат скоро будет десятым в Европе, а вам весело? Вы бы лучше темы судейства и лимита поднимали бы!"

"Шутка нормальная для любого паблика, пропагандирующего подобный стёб, но никак не для федерального канала, на котором призывают "всех на матч" и пытаются повысить интерес к спорту".

"Хоть я и болею за "Спартак" всю свою жизнь, но зачем на госканале так прикалываться над другими командами? Уверен, что в случае провала "Зенита" слабо будет вам это повторить, не правда ли?"

"Вы пробили дно больше, чем "Динамо"!"

"Это низко!"

"Нет ничего более прекрасного, чем кб, впрягающиеся за "Динамо".

"День, когда эсэмэмщик "Матч ТВ" потерял работу. В этом случае все мы "Динамо Москва"!"