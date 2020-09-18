Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

Россия на следующей неделе возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами: с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией с 21 сентября, с Южной Кореей — с 27 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

— По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), — говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе рейсы в столицы этих стран будут осуществляться раз в неделю. То же самое касается самолётов в Сеул.