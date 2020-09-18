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СК возбудил дело из-за отравления детей хлором в бассейне в Петербурге

По данным Лайфа, выброс газа произошёл во время занятий для ребят от семи до девяти лет.

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Фото © Pixabay

Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением восьми детей парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — уточнили в управлении.

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Первыми в больницу попали шесть детей и трое взрослых.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что во время выброса паров хлора в бассейне частного фитнес-клуба Fitness House проводились занятия для детей 2011–2013 года рождения. На занятии присутствовало 12 человек. Как уже сообщалось, из них медицинская помощь понадобилась восьми.

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