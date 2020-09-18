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В Петербурге дети массово отравились парами хлора в бассейне

Некоторым из них потребовалась госпитализация.

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Фото © Pixabay

Восьмерым несовершеннолетним понадобилась медицинская помощь после купания в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили на городской станции скорой медицинской помощи, дети отравились парами хлора.

У всех ингаляционное отравление парами хлора. Пятеро детей [доставили] в больницу, из них у двоих — лёгкая степень, у троих — средняя степень [тяжести], — уточнила представитель станции.

Ещё троим пострадавшим помощь была оказана на месте. Врачи оценили их состояние как лёгкой степени тяжести, от госпитализации детей родители отказались.

По данным ТАСС, инцидент произошёл в частном фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека. Дети могли отравиться в связи с нарушением концентрации химических реагентов в воде бассейна.

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