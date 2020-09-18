Житель Татарстана ради денег утюгом убил ветерана Великой Отечественной войны

В Татарстане ради денег убили 89-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ.
По версии следователей, накануне вечером 30-летний местный житель проник в дом к пенсионерке, ударил её утюгом по голове и намотал ей шнур на шею. От полученной травмы старушка скончалась, а злоумышленник забрал найденные в её доме деньги и скрылся. Тело ветерана труда утром 18 сентября обнаружила соцработник.
Подозреваемого в совершении убийства задержали полицейские. Вины мужчина не признаёт. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. Как уточняется, по месту жительства задержанного был проведён обыск, правоохранители изъяли часть денег, принадлежавших ветерану. Несколько купюр подозреваемый успел раздать знакомым.
Хуже нацистов. В Башкортостане задержали подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана ВОВСегодня оперативники задержали двух предполагаемых убийц 100-летнего ветерана ВОВ в селе Леуза Республики Башкортостан. Подозреваемыми оказались бывшие сотрудники ФСИН. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряжённое с разбоем". Лайф разбирался в подробностях этого зверского убийства.
Ранее 18-летнюю жительницу Мурманской области суд приговорил к 14 годам колонии общего режима за убийство собственного прадеда — ветерана Великой Отечественной войны.