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Житель Татарстана ради денег утюгом убил ветерана Великой Отечественной войны

Подозреваемого задержали по горячим следам, вины он не признаёт.

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Фото © Следственный комитет России

В Татарстане ради денег убили 89-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следователей, накануне вечером 30-летний местный житель проник в дом к пенсионерке, ударил её утюгом по голове и намотал ей шнур на шею. От полученной травмы старушка скончалась, а злоумышленник забрал найденные в её доме деньги и скрылся. Тело ветерана труда утром 18 сентября обнаружила соцработник.

Подозреваемого в совершении убийства задержали полицейские. Вины мужчина не признаёт. Следователь намерен ходатайствовать о его заключении под стражу. Как уточняется, по месту жительства задержанного был проведён обыск, правоохранители изъяли часть денег, принадлежавших ветерану. Несколько купюр подозреваемый успел раздать знакомым.

Хуже нацистов. В Башкортостане задержали подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана ВОВ

Сегодня оперативники задержали двух предполагаемых убийц 100-летнего ветерана ВОВ в селе Леуза Республики Башкортостан. Подозреваемыми оказались бывшие сотрудники ФСИН. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряжённое с разбоем". Лайф разбирался в подробностях этого зверского убийства.

Ранее 18-летнюю жительницу Мурманской области суд приговорил к 14 годам колонии общего режима за убийство собственного прадеда — ветерана Великой Отечественной войны.

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 100-летнего ветерана

Мужчина охотно сотрудничает со следствием и рассказывает о произошедшем.

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