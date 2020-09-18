Житель Татарстана ради денег утюгом убил ветерана Великой Отечественной войны

Хуже нацистов. В Башкортостане задержали подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана ВОВ Сегодня оперативники задержали двух предполагаемых убийц 100-летнего ветерана ВОВ в селе Леуза Республики Башкортостан. Подозреваемыми оказались бывшие сотрудники ФСИН. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряжённое с разбоем". Лайф разбирался в подробностях этого зверского убийства.