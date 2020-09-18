Представитель "ВКонтакте" рассказал, как бороться с сексуализацией подростков в соцсетях

Огромная доля аудитории популярных социальных сетей приходится на несовершеннолетних детей. В погоне за лайками и просмотрами подростки зачастую начинают копировать взрослых кумиров, и нередко это подражание выходит за возрастные рамки. Поэтому иногда посты молодых авторов могут привлекать внимание педофилов. Директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте" Константин Сидорков в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!" назвал методы борьбы с этим в соцсетях на примере сервиса "Клипы".

— Мы даём все возможные инструменты для того, чтобы максимально оградить ребёнка от какой-то информации, которой он не должен знать. Здесь, безусловно, должны включаться родители, должны правильно как раз таки проводить уроки и доносить это до ребёнка, — рассказал Сидорков.

По его словам, в приложении также существует возможность жаловаться на тот или иной контент. И, если по каким-то причинам пользователю кажется, что ролик "переходит все грани", у него есть возможность отправить жалобу, которая в обязательном порядке будет рассмотрена. Ещё одним способом борьбы с педофилией разработчик назвал настройки приватности, с помощью которых от нежелательных людей можно скрыть как видеоролики, так и полностью страницу в соцсети.