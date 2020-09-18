"Только охает или мычит". Стало известно о состоянии матери убитых в Рыбинске девочек

Мать зверски убитых в Рыбинске девочек живёт в больнице, в которую пару месяцев назад устроилась работать медсестрой. Она находится в ужасном состоянии и ни с кем не разговаривает, сообщает 76.ru.

— Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа (бывшего. — Прим. Лайфа), говорят, что он уже вылетел, — рассказала порталу знакомая женщины.

По словам местных жителей, которые поддерживают связь с матерью девочек, она чувствует себя ужасно и её состояние усугубляется разногласиями с мужем: он хочет увезти тела дочерей в Омск, однако её саму пока не могут выпустить из Рыбинска.