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Информацию о росте цен на гречку и пшено проверят прокуроры

Генпрокуратура РФ заподозрила картельный сговор.

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Фото © Pixabay

Генеральная прокуратура России поручила изучить, почему произошло повышение цен на гречку и пшено. Проверкой займутся прокуроры субъектов страны совместно с антимонопольными органами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, Генпрокуратура проанализировала появившуюся в прессе информацию о резком росте цен на некоторые продовольственные товары. В частности, по данным СМИ, стоимость гречки на прошлой неделе увеличилась на 2,5 тысячи рублей за тонну. В ведомстве не исключили, что речь может идти о картельном соглашении заинтересованных организаций.

В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на их устранение, а виновных лиц привлекут к установленной законом ответственности.

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