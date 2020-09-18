Информацию о росте цен на гречку и пшено проверят прокуроры

Генеральная прокуратура России поручила изучить, почему произошло повышение цен на гречку и пшено. Проверкой займутся прокуроры субъектов страны совместно с антимонопольными органами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, Генпрокуратура проанализировала появившуюся в прессе информацию о резком росте цен на некоторые продовольственные товары. В частности, по данным СМИ, стоимость гречки на прошлой неделе увеличилась на 2,5 тысячи рублей за тонну. В ведомстве не исключили, что речь может идти о картельном соглашении заинтересованных организаций.