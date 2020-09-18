Пугачёва и Галкин показали трогательное видео с дня рождения Лизы и Гарри

Двойняшки Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза и Гарри отметили свой седьмой день рождения в кругу семьи. Видео с момента вручения подарков выложил на своей странице в "Инстаграме" отец именинников.
— Детки, вы даже не представляете, как это чудно. Как вчера вы родились — маленькие, хорошенькие. А сейчас большие и хорошенькие! — поделилась эмоциями Алла Пугачёва.
Гарри подошёл к празднику ответственно: вручил большой букет цветов маме и прочитал для сестры стихотворение. В качестве подарка он вручил Лизе открытку, которую сделал сам, и блеск для губ в форме мороженого. Также именинник склеил из бумаги сердечки в виде улиток и подарил по одному экземпляру каждому члену семьи.
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Лиза поздравила брата письмом, в котором пожелала ему счастья и крепкого здоровья. Также семилетняя именинница приблизила Гарри к его давней мечте. Она подарила ему игрушечную собаку, чем сильно обрадовала брата.
Родители двойняшек подарили им конструктор и "наборы для работы": телефоны и планшеты.
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