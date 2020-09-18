Россиянин на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Спасопесковском переулке в Москве. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в РФ Ребекка Росс.
— Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса — резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям, — написала она в "Твиттере".
Сбила, протаранила, перевернула. Россиянка на BMW устроила аварию и пыталась сбежатьПо словам очевидцев, виновница ДТП также намеревалась снять с автомобиля номера с тремя двойками.
По словам дипломата, американского посла Джона Салливана во время случившегося в здании резиденции не было. Росс добавила, что в результате инцидента никто не пострадал.