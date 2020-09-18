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Россиянин на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Злоумышленника задержали сотрудники дипмиссии и передали местным властям.

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Фото © Pixabay

Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Спасопесковском переулке в Москве. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в РФ Ребекка Росс.

Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса — резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям, — написала она в "Твиттере".

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По словам очевидцев, виновница ДТП также намеревалась снять с автомобиля номера с тремя двойками.

По словам дипломата, американского посла Джона Салливана во время случившегося в здании резиденции не было. Росс добавила, что в результате инцидента никто не пострадал.

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