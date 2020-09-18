Россиянин на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Спасопесковском переулке в Москве. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в РФ Ребекка Росс.

— Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса — резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям, — написала она в "Твиттере".