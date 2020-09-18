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Ждал у двери 40 минут. Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции — видео

Подозреваемый вышел из квартиры, где лежали убитые им дети, и направился прямиком к правоохранителям.

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Видео © Соцсети

Житель Рыбинска Виталий Молчанов, признавшийся в жестокой расправе над двумя девочками 8 и 14 лет, после преступления пытался сдаться полиции. Судя по кадрам с уличных камер видеонаблюдения "Ател", преступник рано утром 15 сентября пришёл к пункту полиции и простоял у запертой двери 40 минут.

15 сентября в 5 часов 56 минут он вышел из подъезда. И сразу же направился к опорному пункту полиции. Наверное, приходил сдаться. Но опорный пункт неделю назад перенесли,сообщили в компании "Ател" порталу "76.ru".

Как пояснили в компании, простояв у полицейского пункта, Молчанов пошёл на поле, где и был обнаружен сегодня.

В итоге благодаря записям с камер и удалось восстановить маршрут рыбинского маньяка. В поле он прятался следующие несколько дней, там его и поймали оперативники. Сопротивления он при задержании не оказывал.

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Специалист указал на безумный взгляд и отсутствие раскаяния у мужчины — долгие годы Молчанов контролировал себя, но алкоголь разрушил его волю.

Ранее Следственный комитет России показал видео допроса Молчанова. Во время общения со следователем мужчина заявил, что раскаивается в чудовищном преступлении и не понимает, почему его совершил.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Молчанов перед жестокой расправой надругался над детьми.

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