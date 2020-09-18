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Стас Пьеха рассказал, о чём мечтал, находясь при смерти после передозировки

По словам певца, он перенёс инфаркт на ногах во время концерта.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певец Стас Пьеха рассказал о случае, после которого он решил полностью отказаться от употребления наркотиков. Шесть лет назад артисту стало плохо во время концерта.

Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол, — вспомнил Пьеха в эфире шоу "Эмпатия Манучи" на "Ютубе".

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Сейчас девушка пришла в себя и очень жалеет, что вообще согласилась на предложение повеселиться.

По словам певца, тогда он перенёс инфаркт на ногах. В момент, когда исполнителю стало плохо, он позвонил бывшей жене и попросил услышать голос сына. Как признаётся Пьеха, тогда ему казалось, что он "умирает от передозировки".

— Я слушал его и рыдал, — признался певец.

После этого инцидента Пьеха решил бросить наркотики и жить ради сына. Он обратился в несколько реабилитационных клиник и смог побороть зависимость.

Ранее Лайф писал о семейной трагедии актрисы Яны Трояновой. Наркотики завладели разумом её сына и довели его до самоубийства.

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