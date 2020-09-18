Российским звёздам стали поступать угрозы из-за песни с цитатой Лукашенко

Автор и исполнители песни, в которой использована цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают", начали получать угрозы. Об этом рассказал создатель композиции и клипа Евгений Олейник.

— За час "мирные и невероятные" написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе. Если первое я воспринимаю спокойно и безразлично, то второго допустить не могу. Артисты для автора святое, — заявил Олейник "Газете.Ru".

Он не стал уточнять, кому именно из звёзд стали поступать угрозы. В итоге Олейник вынужден был закрыть комментарии и отключить возможность ставить лайки ролику на YouTube. Композитор добавил, что через несколько часов после публикации видеоклипа в некоторых Telegram-каналах появились призывы к "буллингу".