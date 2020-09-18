Российским звёздам стали поступать угрозы из-за песни с цитатой Лукашенко

Автор и исполнители песни, в которой использована цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают", начали получать угрозы. Об этом рассказал создатель композиции и клипа Евгений Олейник.
— За час "мирные и невероятные" написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе. Если первое я воспринимаю спокойно и безразлично, то второго допустить не могу. Артисты для автора святое, — заявил Олейник "Газете.Ru".
Он не стал уточнять, кому именно из звёзд стали поступать угрозы. В итоге Олейник вынужден был закрыть комментарии и отключить возможность ставить лайки ролику на YouTube. Композитор добавил, что через несколько часов после публикации видеоклипа в некоторых Telegram-каналах появились призывы к "буллингу".
"Любимую не отдают". Звёзды российской эстрады снялись в клипе в поддержку Лукашенко — видеоПремьера композиции, в записи которой участвовали Киркоров и Басков, состоялась накануне вечером на "женском форуме" в Минске.
Ранее сообщалось, что российский журналист Юрий Дудь поехал в Польшу ради интервью с создателем Telegram-канала NEXTA Live Степаном Путило. Тот предложил "нейтрализовать" Лукашенко.
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