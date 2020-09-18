Тарзан заинтриговал подписчиков коротким видеообращением

Видео © Instagram / tarzan___official

Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, также известный как Тарзан, на фоне скандала с его изменами Русалке заинтриговал подписчиков. Стриптизёр опубликовал в "Инстаграме" короткое видеообращение с обещанием сделать "очень важное заявление".

— Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой, — говорит Тарзан на записи.

Возможность оставлять комментарии на своей странице стриптизёр отключил после тысяч гневных сообщений фанатов Королёвой. Поэтому фолловеры лишены шанса спросить, что же собирается рассказать муж заслуженной артистки. Ролик уже набрал свыше 60 тысяч просмотров.