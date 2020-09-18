Тарзан заинтриговал подписчиков коротким видеообращением

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Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, также известный как Тарзан, на фоне скандала с его изменами Русалке заинтриговал подписчиков. Стриптизёр опубликовал в "Инстаграме" короткое видеообращение с обещанием сделать "очень важное заявление".
— Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой, — говорит Тарзан на записи.
Возможность оставлять комментарии на своей странице стриптизёр отключил после тысяч гневных сообщений фанатов Королёвой. Поэтому фолловеры лишены шанса спросить, что же собирается рассказать муж заслуженной артистки. Ролик уже набрал свыше 60 тысяч просмотров.
Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видеоПосле разгоревшегося скандала с участием тайной возлюбленной Сергея Глушко, которую Наташа Королёва обвинила в краже драгоценностей, девушка решила обнародовать пикантные моменты личной жизни.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице. Девушка рассказала правду об отношениях с Глушко и призналась, что теперь боится за свою жизнь.