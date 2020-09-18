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"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньяка

Ранее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.

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В Ярославской области на допрос к следователю доставили Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве дочерей сожительницы. Следственный комитет России показал кадры с экс-заключённым.

На записи, опубликованной ведомством, мужчина вновь признал вину в жестокой расправе над детьми.

Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал, — заявил Молчанов.

"Натура звериная вышла наружу". Психиатр оценил состояние рыбинского маньяка в момент задержания

Специалист указал на безумный взгляд и отсутствие раскаяния у мужчины — долгие годы Молчанов контролировал себя, но алкоголь разрушил его волю.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.

Появилось видео задержания рыбинского маньяка, признавшегося в жестокой расправе над двумя девочками

Мужчина, которого искали около 200 правоохранителей, прятался в высокой траве.

Мужчину задержали сегодня в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера.

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