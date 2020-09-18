"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньяка

Специалист указал на безумный взгляд и отсутствие раскаяния у мужчины — долгие годы Молчанов контролировал себя, но алкоголь разрушил его волю.

"Натура звериная вышла наружу". Психиатр оценил состояние рыбинского маньяка в момент задержания Специалист указал на безумный взгляд и отсутствие раскаяния у мужчины — долгие годы Молчанов контролировал себя, но алкоголь разрушил его волю.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.