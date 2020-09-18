"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньяка

В Ярославской области на допрос к следователю доставили Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве дочерей сожительницы. Следственный комитет России показал кадры с экс-заключённым.
На записи, опубликованной ведомством, мужчина вновь признал вину в жестокой расправе над детьми.
— Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал, — заявил Молчанов.
"Натура звериная вышла наружу". Психиатр оценил состояние рыбинского маньяка в момент задержанияСпециалист указал на безумный взгляд и отсутствие раскаяния у мужчины — долгие годы Молчанов контролировал себя, но алкоголь разрушил его волю.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.
Появилось видео задержания рыбинского маньяка, признавшегося в жестокой расправе над двумя девочкамиМужчина, которого искали около 200 правоохранителей, прятался в высокой траве.
Мужчину задержали сегодня в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера.