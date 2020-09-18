"Натура звериная вышла наружу". Психиатр оценил состояние рыбинского маньяка в момент задержания

В Ярославской области спустя трое суток поисков поймали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске. После жестокой расправы мужчина прятался в заброшенных домах и кустах. Видео задержания преступника по просьбе Лайфа изучил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

В первую очередь эксперт обратил внимание на "безумный взгляд" рыбинского маньяка и его эмоции сразу после поимки. По оценке Казанцева, на лице преступника отсутствует раскаяние. Психиатр видит у Виталия Молчанова страх, а также осознание того, какое наказание его ожидает за содеянное. Специалист допускает, что в дальнейшем убийца может изменить тактику.

— Он не плачет, не рыдает, не бьётся, так сказать, в конвульсиях, не пытается показать, как он страдает. Это всё ещё посмотрим в процессе, когда будет суд. Там уже потом может быть лжераскаяние. На то он и маньяк — тонко могут играть. Люди, склонные к таким преступлениям, внешне могут себя очень мило проявлять. Алкоголь снял его контроль. Скорее всего, была какая-то травма из детства, а потом усугубилась в местах лишения свободы. Мы знаем, что бывает там с такими, как он, а впоследствии травма проявилась через алкоголь, и вся его натура звериная вышла наружу, — говорит психиатр.