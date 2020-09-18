"Натура звериная вышла наружу". Психиатр оценил состояние рыбинского маньяка в момент задержания

В Ярославской области спустя трое суток поисков поймали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске. После жестокой расправы мужчина прятался в заброшенных домах и кустах. Видео задержания преступника по просьбе Лайфа изучил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
В первую очередь эксперт обратил внимание на "безумный взгляд" рыбинского маньяка и его эмоции сразу после поимки. По оценке Казанцева, на лице преступника отсутствует раскаяние. Психиатр видит у Виталия Молчанова страх, а также осознание того, какое наказание его ожидает за содеянное. Специалист допускает, что в дальнейшем убийца может изменить тактику.
— Он не плачет, не рыдает, не бьётся, так сказать, в конвульсиях, не пытается показать, как он страдает. Это всё ещё посмотрим в процессе, когда будет суд. Там уже потом может быть лжераскаяние. На то он и маньяк — тонко могут играть. Люди, склонные к таким преступлениям, внешне могут себя очень мило проявлять. Алкоголь снял его контроль. Скорее всего, была какая-то травма из детства, а потом усугубилась в местах лишения свободы. Мы знаем, что бывает там с такими, как он, а впоследствии травма проявилась через алкоголь, и вся его натура звериная вышла наружу, — говорит психиатр.
Казанцев объяснил, что маньяка невозможно предсказать — это обычно люди с глубокими психологическими травмами. По его словам, в быту они довольно милые люди, как Молчанов, который заботился о детях, давал деньги. Однако со временем такие граждане находят искажённые способы справиться со своей травмой и считают свои поступки торжеством справедливости. Что же касается травмы рыбинского маньяка, по мнению психиатра, Молчанова могли изнасиловать в детстве, а затем ещё в тюрьме.
Лайф выяснил, вручат ли награду в полмиллиона рублей за поимку рыбинского маньякаРанее ярославский губернатор Дмитрий Миронов совместно с МВД выделили средства, чтобы ускорить задержание беглого преступника.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Сегодня его задержали — он прятался в кустах недалеко от того места, где было совершено преступление. Видео поимки экс-заключённого обнародовало МВД.