Появилось видео задержания рыбинского маньяка, признавшегося в жестокой расправе над двумя девочками

Запись предоставлена Лайфу пресс-службой МВД по Ярославской области

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области обнародовала кадры задержания в Рыбинске Виталия Молчанова, которого искали по подозрению в жестокой расправе над детьми сожительницы. Мужчина уже дал признательные показания.

О местонахождении экс-заключённого ничего известно не было с 15 сентября. В поисках Молчанова участвовали порядка 200 правоохранителей. Сегодня выяснилось, что мужчина прятался в траве недалеко от дачных коттеджей.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Сегодня его задержали — он прятался в кустах недалеко от того места, где было совершено преступление.