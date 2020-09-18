Появилось видео задержания рыбинского маньяка, признавшегося в жестокой расправе над двумя девочками

Запись предоставлена Лайфу пресс-службой МВД по Ярославской области
Пресс-служба УМВД России по Ярославской области обнародовала кадры задержания в Рыбинске Виталия Молчанова, которого искали по подозрению в жестокой расправе над детьми сожительницы. Мужчина уже дал признательные показания.
О местонахождении экс-заключённого ничего известно не было с 15 сентября. В поисках Молчанова участвовали порядка 200 правоохранителей. Сегодня выяснилось, что мужчина прятался в траве недалеко от дачных коттеджей.
Пытался сразу покончить с собой, но не смог и сбежал. Лайф узнал подробности задержания рыбинского маньякаМолчанов всё это время прятался в кустах.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве в Рыбинске двух девочек 8 и 14 лет стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Сегодня его задержали — он прятался в кустах недалеко от того места, где было совершено преступление.
"Выпил и убил". Рыбинский маньяк рассказал о событиях рокового вечера — видеоПока его искали оперативники, мужчина прятался в кустах.
На странице подозреваемого в соцсетях были найдены многочисленные шутки про смерть и убийства. При этом он производил хорошее впечатление: строил планы на жизнь с новой семьёй, предлагал взять ипотеку, заботился о девочках, одна из них даже звала Молчанова папой.