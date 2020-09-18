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Путин — о российском оружии: Не имеет аналогов в мире

Президент пообещал развивать кадровый потенциал в отрасли.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Российское вооружение превосходит зарубежные аналоги, а по некоторым характеристикам отечественная продукция и вовсе уникальна. Об этом в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников — производит действительно уникальные образцы вооружений, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие не имеет никаких аналогов в мире, — подчеркнул Путин.

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Президент поздравил ветеранов отрасли и всех причастных с Днём оружейника, который в России отметят завтра, и пообещал укреплять кадровый потенциал отечественного военно-промышленного комплекса. Он также уточнил, что доля гражданской продукции в общем объёме комплекса растёт с каждым годом.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов в части безопасного обращения с отходами производства и потребления.

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