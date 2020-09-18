Трамп согласился помиловать Ассанжа. Но с одним условием

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если тот раскроет, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката основателя WikiLeaks.
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Кибератака произошла во время предвыборной кампании в 2016 году. Демократы обвинили в краже информации "русских хакеров", однако в действительности реальных доказательств этого никогда не было. При этом Национальный комитет Демократической партии за время расследования так и не разрешил федеральным следователям изучить свои серверы электронной почты.
"Русские хакеры" распространяют расизм в США? Как удобно свалить собственную вину в беде на силу извне"Русские хакеры" — уже штамп в западных медиа. Они атакуют интернет-ресурсы правительства, покушаются на электронную почту, устраивают DDoS-атаки. Зачем это нужно программистам из России? Или это очередной миф?
Напомним, что в Лондоне с начала сентября проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, однако после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.