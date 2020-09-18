Трамп согласился помиловать Ассанжа. Но с одним условием

Кибератака произошла во время предвыборной кампании в 2016 году. Демократы обвинили в краже информации "русских хакеров", однако в действительности реальных доказательств этого никогда не было. При этом Национальный комитет Демократической партии за время расследования так и не разрешил федеральным следователям изучить свои серверы электронной почты.

"Русские хакеры" распространяют расизм в США? Как удобно свалить собственную вину в беде на силу извне "Русские хакеры" — уже штамп в западных медиа. Они атакуют интернет-ресурсы правительства, покушаются на электронную почту, устраивают DDoS-атаки. Зачем это нужно программистам из России? Или это очередной миф?

Напомним, что в Лондоне с начала сентября проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, однако после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.