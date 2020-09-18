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Здание Дома правительства признали аварийным

Его ввели в эксплуатацию 42 года назад.

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Фото © Рамиль Галеев / ТАСС

Дом Правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве признан аварийным, его отремонтируют. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабинета министров сообщает ТАСС.

Здание ввели в эксплуатацию в 1978 году, его площадь превышает 173 тысячи квадратных метров. Его инженерные системы "технически и морально устарели" и существенно изношены. Необходимость работ по реконструкции связана с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания. Из-за аварийного состояния кровли возникает большое количество протечек, в том числе в подвальной части дома, отметили в пресс-службе.

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Триколор приходится часто снимать и чистить, потому что он загрязняется из-за осадков.

Ранее сообщалось о выделении 5,27 миллиарда рублей на реконструкцию здания.

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