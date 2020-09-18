В Госдуме поддержали идею введения студенческого капитала

Российские студенты действительно нуждаются в помощи государства, поскольку часто в ущерб знаниям устраиваются на работу, чтобы зарабатывать на жизнь. Об этом заявил депутат Государственной думы Максим Зайцев, который поддержал инициативу введения в стране студенческого капитала.
— Стипендии студентов до сих пор на уровне двух-трёх тысяч рублей. На эти денежные средства прожить невозможно. Студентам приходится работать. Зачастую они это делают вместо учёбы. Соответственно, мы теряем уровень знаний, — пояснил Зайцев в беседе с телеканалом "360".
500 тысяч для старта? Какие подъёмные выплаты студенты и молодые специалисты получают уже сейчасДепутаты Госдумы подготовили законопроект, в котором предлагается выплачивать выпускникам студенческий капитал. Судьба документа пока под вопросом, но не все молодые люди знают, что целый ряд выплат могут получить уже сейчас. И суммы здесь могут быть немалые.
Однако депутат сомневается, что инициатива найдёт поддержку среди других его коллег, так как для её реализации нужно выделение средств. Одним из возможных источников получения денег для студкапитала он назвал уменьшение зарплаты депутатов. Кроме того, Зайцев подчеркнул, что в случае поддержки идеи список целей, на которые мог бы пойти студенческий капитал, необходимо расширить и дать учащимся возможность использовать его во время обучения.
Как сообщал Лайф, автором инициативы выступил депутат Госдумы Федот Тумусов. По его задумке, сумма в размере 500 тысяч рублей должна зачисляться на счёт студента в начале его обучения, а потратить он её сможет лишь после получения диплома и только на определённые цели.