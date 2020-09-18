500 тысяч для старта? Какие подъёмные выплаты студенты и молодые специалисты получают уже сейчас

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в котором предлагается выплачивать выпускникам студенческий капитал. Судьба документа пока под вопросом, но не все молодые люди знают, что целый ряд выплат могут получить уже сейчас. И суммы здесь могут быть немалые.

Законопроект, который разработали депутаты "Справедливой России", предусматривает две разные выплаты: одну — студентам вузов, другую — учащимся колледжей и техникумов. Первым — 500 тысяч рублей. Вторым — 250 тысяч. Эти деньги будут поступать на специальный счёт, который открывается после поступления на учёбу. Потратить студенческий капитал молодые люди смогут после выпуска. Правда, только на определённые цели. Например, на аренду жилья, проезд к месту работы или для открытия своего дела.

Конечно, любая соцподдержка молодым специалистам пригодится. В то же время многие начинающие сотрудники и выпускники вузов не знают, что уже сейчас имеют право на определённые льготы и доплаты.

Во-первых, ещё в процессе учёбы студенты имеют право на повышенные стипендии — академические, социальные, именные. Есть стипендии президента и правительства. Также дополнительные выплаты устанавливаются на уровне регионов.

— Во-вторых, есть целый ряд мер поддержки для молодых специалистов. Законом предусмотрен и возрастной рубеж. Обычно 30 лет, но для участников жилищных программ он увеличен до 35. К тому же в различных отраслях понятие молодых специалистов устанавливается отраслевыми соглашениями, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По таким соглашениям предприятия и организации могут устанавливать свои выплаты стимулирующего характера. По словам Оксаны Красовской, молодым специалистам могут прибавлять до 50% к зарплате. Также при трудоустройстве за счёт средств организации определённой отрасли они могут получать различные пособия. Например, единовременное пособие в размере до трёх должностных окладов. К тому же молодые специалисты могут получить беспроцентную ссуду на обустройство сроком на пять лет. Причём гасить её можно начать через год. Каждая конкретная организация может устанавливать свои собственные выплаты и компенсации, которые предусмотрены коллективным договором.

— В основном подъёмные молодым специалистам предусмотрены на региональном и муниципальном уровнях, — поясняет Оксана Красовская. — Допустим, в Москве для молодых педагогов есть доплата в размере 40% ставки (должностного оклада), а для имеющих красный диплом — 50%. Эти деньги платят в течение первых трёх лет работы. В Московской области молодым специалистам, которые пошли на работу по специальности, устанавливаются доплаты компенсационного характера в размере до 3000 рублей.

В других регионах тоже есть свои выплаты. Так, в Омской области молодым специалистам в сфере АПК с высшим образованием выплачивают 50 тысяч рублей, а тем, кто получил среднее профессиональное образование, — 30 тысяч рублей.

В Костромской области есть единовременные выплаты выпускникам вузов, которые устроятся на работу в агропромышленный комплекс, — 150 тысяч рублей, колледжей — 100 тысяч, а молодым людям, получившим профессию квалифицированного рабочего, — 50 тысяч. Причём размер выплат зависит от расположения места, куда поедет на работу специалист. Если речь идёт об отдалённых районах области, то доплаты возрастают. Например, специалисты с высшим образованием получат уже не 150, а 250 тысяч рублей.