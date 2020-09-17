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Подключим газ! Кого газифицируют первыми по президентской программе

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

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До 1 октября в правительстве должны были определить источники финансирования для бесплатного подключения россиян к газу. Такое поручение Владимир Путин дал ещё в конце мая. С тех пор вопрос газификации обсуждался неоднократно. И вот сейчас стало известно, где и как будет реализована эта программа.

Для начала в экспериментальном порядке газ начнут бесплатно проводить жителям четырёх регионов. По данным Минэнерго, в программе участвуют Московская, Тюменская, Курганская и Челябинская области. Жители этих регионов не будут платить за проведение газа и к жилым домам, и к дачным участкам.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что планируется в два раза сократить сроки подключения к газу в регионах. Сейчас они составляют 240–280 дней. Планируется сократить этот период до 120–130 дней.

Впрочем, надо отметить, что провести газ можно не в каждый дом. Особенно если речь идёт о дачах. По закону использовать такое топливо можно только в капитальных строениях. Есть и отдельные требования к помещениям, в которых могут быть установлены котёл и газовая плита. Они должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности. В частности, высота потолка должна быть не менее 2,2 метра. Так что перед тем, как задуматься о подключении газа, нужно проверить, соответствует ли дом всем необходимым требованиям.

На текущий момент мы знаем, что работа по подготовке и подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации между "Газпромом" и российскими регионами продолжается. Поэтому точно говорить о приоритетных направлениях газификации в ближайшие пять лет пока что рановато. Хотя можно попытаться определить наиболее выгодные для этого российские регионы исходя из двух критериев. Первый — это текущая наименьшая газификация. Второй — наименьшие расходы для этого. Тогда в европейской части России наиболее подходящими кандидатами станут Новгородская область, Вологодская, Архангельская, Кировская, Псковская, Тверская, Ульяновская

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн

Что касается действительно проблемных и потому очень важных с точки зрения газификации регионов России, таких как Сибирь и Дальний Восток, то тут всё будет куда сложнее. По словам Антона Гринштейна, рентабельность газификации здесь намного меньше. Он связывает это со слабой газотранспортной инфраструктурой. Соответственно, с точки зрения быстрого достижения видимых и выгодных результатов европейская часть России выглядит более привлекательно.

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Жители, конечно, смогут серьёзно сэкономить на подключении. Предполагается, что благодаря этой программе расходы на подведение газовых труб будут оплачиваться за счёт оператора этих работ и государства. Таким образом, жильцы смогут сэкономить порядка 200 тыс. рублей и более. Помимо этого использование трубопроводного газа будет обходиться значительно дешевле, чем уголь, дрова, мазут, электричество и даже сжиженный газ. Так что общая экономия для конечного потребителя и от программы, и от её результатов может оказаться весьма существенной, — заключает Антон Гринштейн.

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Напомним, ещё в мае президент поручил правительству вместе с органами исполнительной власти субъектов Федерации и при участии "Газпрома" обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году. Для конечного потребителя она должна стать бесплатной.

К тому же президент поручил на законодательном уровне упростить процедуру проектирования, строительства, реконструкции, а также капитального ремонта газопроводов и распределительных сетей. Предполагается, что подключение и техническое обслуживание оборудования будут происходить с использованием технологии "единого окна" и многофункциональных центров.

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