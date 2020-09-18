Автобус с российскими туристами перевернулся во время экскурсии в Турции

— Мы купили экскурсию от оператора Pegas Touristik за 50 долларов с человека. Предполагались купание и лодочная прогулка, катание по горам и рыбалка с ужином. Но из всего этого мы выполнили только первый пункт, — рассказал Сергей Панин.

По его словам, во время переезда к одному из экскурсионных пунктов в микроавтобус въехал другой транспорт с туристами. Удар был несильный, после заминки техника продолжила движение. Однако после этого второй автобус врезался в дерево и повалил его. Машина перевернулась набок, пассажиры получили переломы и сильные ушибы.