"Рожайте от слесарей". Молодая жена Петросяна резко ответила подписчикам на обвинения в корысти

Новоиспечённая мама и молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не выдержала критики в свой адрес и начала отвечать пользователям "Инстаграма", которые заподозрили её в корысти и неискренности по отношению к мужу. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
— Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чём?! — ответила она на обвинение в том, что вышла замуж за артиста только ради денег.
Никакого суррогатного материнства. Молодая жена Петросяна разоткровенничалась с подписчиками про сынаТатьяна Брухунова заявила, что "после двух лет травли научилась скрывать всё и даже больше".
Также Брухуновой пришлось отбиваться от большого количества комментариев по поводу суррогатного материнства. Девушка попыталась доказать, что рожала самостоятельно, а фотографий с животом не было, так как она их не публиковала. Некоторых особо настойчивых подписчиков супруге Петросяна даже пришлось заблокировать.
Как ранее сообщал Лайф, родителями Петросян и Брухунова стали ещё в марте, но тщательно скрывали этот факт и не подтверждали рождение ребёнка. Тишину нарушил сам юморист, опубликовав в соцсетях первую фотографию малыша.