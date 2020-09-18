"Рожайте от слесарей". Молодая жена Петросяна резко ответила подписчикам на обвинения в корысти

Новоиспечённая мама и молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не выдержала критики в свой адрес и начала отвечать пользователям "Инстаграма", которые заподозрили её в корысти и неискренности по отношению к мужу. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

— Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чём?! — ответила она на обвинение в том, что вышла замуж за артиста только ради денег.

Также Брухуновой пришлось отбиваться от большого количества комментариев по поводу суррогатного материнства. Девушка попыталась доказать, что рожала самостоятельно, а фотографий с животом не было, так как она их не публиковала. Некоторых особо настойчивых подписчиков супруге Петросяна даже пришлось заблокировать.