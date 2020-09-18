Уралец пришёл на свидание с девушкой и попал в тюрьму

Ничего не подозревающего и романтически настроенного жителя Свердловской области задержали на свидании. Дело в том, что сотрудники ФСИН провели массовую облаву на скрывающихся от тюрьмы осуждённых, и одного из них пришлось выманивать творческим путём, пишет Ura.ru.

— Нашли его личную страницу в соцсети, познакомились с ним под видом девушки, начали общение и, войдя в доверие, предложили встретиться. На свидании мужчину задержали, — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области.

Всего в ходе операции, которая прошла 16–17 сентября, задержали 56 беглецов. Для этого оперативники изучили связи и круг общения разыскиваемых, а также провели поиски через родственников и знакомых.