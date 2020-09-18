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Уралец пришёл на свидание с девушкой и попал в тюрьму

Он оказался главным героем спецоперации ФСИН.

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Фото © Shutterstock

Ничего не подозревающего и романтически настроенного жителя Свердловской области задержали на свидании. Дело в том, что сотрудники ФСИН провели массовую облаву на скрывающихся от тюрьмы осуждённых, и одного из них пришлось выманивать творческим путём, пишет Ura.ru.

Нашли его личную страницу в соцсети, познакомились с ним под видом девушки, начали общение и, войдя в доверие, предложили встретиться. На свидании мужчину задержали, — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Свердловской области.

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От места преступления он успел уйти недалеко.

Всего в ходе операции, которая прошла 16–17 сентября, задержали 56 беглецов. Для этого оперативники изучили связи и круг общения разыскиваемых, а также провели поиски через родственников и знакомых.

Ранее Лайф сообщал о задержании мошенника, который украл 50 тысяч рублей у директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.

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