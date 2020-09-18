TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

Власти США вводят запрет на скачивание приложений WeChat и TikTok на территории страны c 20 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства торговли США.

— С 20 сентября запрещены следующие виды деятельности: любое предоставление услуг по распространению или поддержанию [работы] приложений WeChat и TikTok <...> через онлайн-магазин приложений в США, — заявили в ведомстве.

Также удалить китайские приложения со своих американских платформ должны будут Google и Apple. При этом уже действующих пользователей этих соцсетей не заставят удалять приложения, однако скачать обновления они уже не смогут.