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TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

При этом действующих пользователей не заставят удалять приложения.

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Фото © Picture alliance / SvenSimon

Власти США вводят запрет на скачивание приложений WeChat и TikTok на территории страны c 20 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства торговли США.

С 20 сентября запрещены следующие виды деятельности: любое предоставление услуг по распространению или поддержанию [работы] приложений WeChat и TikTok <...> через онлайн-магазин приложений в США, — заявили в ведомстве.

Пользователь TikTok раскрыл лёгкий способ, как бесплатно обедать в кафе в течение целого года

Тиктокер noahwille поделился рабочим лайфхаком, как бесплатно питаться в кафе. Правда, понадобится много времени и Excel.

Также удалить китайские приложения со своих американских платформ должны будут Google и Apple. При этом уже действующих пользователей этих соцсетей не заставят удалять приложения, однако скачать обновления они уже не смогут.

Ранее Лайф сообщал о том, что компании Microsoft не удалось купить американское подразделение TikTok.

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